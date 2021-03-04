بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدات ومعان في درع الاتحاد الأردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الوحدات ومعان” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من درع الاتحاد الأردني.

ينقل البث المباشر لمباراة “الوحدات ومعان” على قناة الأردن الرياضية HD، بصوت المعلق الأردني “بسام المجالي”.

وتقام مواجهة الوحدات ومعان على استاد الأمير محمد، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تقام بطولة درع الاتحاد الأردني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة على 4 مجموعات والتي تضم كل منهما 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

يتواجد حامل اللقب والبطل القياسي في درع الاتحاد الأردني “الوحدات” ونظيره معان في المجموعة الأولى، كما تضم فريق “سحاب”.

وسيسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار من أجل حسم التأهل إلى نصف النهائي، بعدما انتصر الوحدات ومعان في الجولة الأولى على نادي “سحاب”.

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