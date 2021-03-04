بث مباشر | مشاهدة مباراة الرفاع والاهلي في نهائي كأس ملك البحرين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنهائي كأس ملك البحرين الذي يجمع بين “الرفاع والاهلي” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021.

ينقل البث المباشر لمباراة “الرفاع والاهلي” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الإماراتي “محمد الشامسى”، كما ينقل على قناة البحرين الرياضية، بصوت المعلق البحريني “علي حسن”.

وتقام مواجهة الرفاع والاهلي على استاد البحرين الوطني، وتنطلق في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

بدأ الفريقان بطولة كأس ملك البحرين من دور الـ16، حيث انتصر الاهلي على الاتفاق بهدفين نظيفين، كما تجاوز الرفاع الخالدية بهدف مقابل لا شيء.

وفي دور ربع النهائي، أطاح الرفاع بفريق “النجمة” بعدما انتصر عليه بهدف نظيف، فيما صعد الاهلي على حساب “المحرق” بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1).

ووصل الرفاع إلى المباراة النهائية على حساب “الرفاع الشرقي” بعدما انتصر عليه بنتيجة (2-1)، في المقابل صعد الاهلي بركلات الترجيح بعدما تعادل مع “الحد” بنتيجة (2-2).

ويعد فريق المحرق هو البطل القياسي في كأس ملك البحرين برصيد 33 مرة، ويأتي الاهلي في المرتبة الثانية بـ8 ألقاب، آخرها في 2003، وفي المرتبة الثالثة يتواجد الرفاع بـ6 ألقاب، آخرها في 2019.

..