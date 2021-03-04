الامارات | اتحاد الإمارات يطلب رسمياً استضافة تصفيات المونديال.. ويحدد الملعبين المختارين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات يطلب رسمياً استضافة تصفيات المونديال.. ويحدد الملعبين المختارين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم تقدمه رسمياً بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات الإمارات، فيتنام، تايلند، ماليزيا وإندونيسيا. وستقام المباريات بنظام التجمع من 3 إلى 15 يونيو المقبل، بعد أن كانت مقررة في مارس ويونيو، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الآسيوية.

وجاء ذلك في بيان صحافي للاتحاد، حيث أكد أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام أن: ملف الإمارات يلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري، سواء ملاعب التدريب والمباريات، أو مقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة الجميع. وقال إن اتحاد الكرة اختار ملعبي زعبيل (الوصل) وآل مكتوم (النصر) لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية.

وأضاف الأمين العام ان اتحاد كرة القدم قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول استضافة مباريات التصفيات التي تُمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنتخبنا الوطني الذي يطمح للفوز في جميع المباريات لضمان العبور إلى المرحلة الثانية والحاسمة من التصفيات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تقديم كل الدعم للأبيض في مشواره بالتصفيات لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية.

وأعرب بن هزام عن: ثقته بقدرة الإمارات على استضافة مباريات المجموعة وهي الأحق في ذلك بشهادة الجميع لعدة عوامل, أهمها أن منتخبنا كان سيخوض ثلاث مباريات على أرضه وواحده خارج أرضه قبل التأجيل ,فضلا عن الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, لعل آخرها نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى وقبلها بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2017 و 2018.

وتابع: خلال جائحة كورونا أثبتنا للجميع قدرتنا على التعامل مع الوضع بشكل مثالي، حيث استضفنا أكثر من 20 منتخباً وفريقاً خاضوا مباريات دولية بموافقة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.



برنامج مباريات المنتخب

* 3 يونيو

تايلاند - إندونيسيا

الإمارات - ماليزيا

* 7 يونيو

فيتنام - إندونيسيا

الإمارات - تايلاند

* 11 يونيو

- إندونيسيا - الإمارات

- ماليزيا - فيتنام

* 15 يونيو

- تايلند - ماليزيا

- الإمارات - فيتنام

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news