الامارات | أبرز 4 قرارات رياضية حول العالم.. بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 قرارات رياضية حول العالم.. بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مارس 2021

دبي-الامارات اليوم.

فيما يلي أبرز الأحداث والقرارات الرياضية التي تم اتخاذها حول العالم في الساعات ال48 الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث برزت 4 قرارات مهمة كما يلي:

-أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس نقل مباراة ليفربول الإنجليزي ولايبزيغ الألماني المقررة الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أنفيلد في إنجلترا إلى بودابست على غرار مواجهتهما ذهابا، جراء قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا.

-أعلنت وسائل إعلام يابانية الخميس إن منظمي أولمبياد طوكيو 2020 يميلون إلى منع حضور الجماهير الأجنبية في الألعاب المرتقبة الصيف المقبل جراء وباء كورونا، فيما ينتظر صدور قرار بهذا الشأن بحلول نهاية مارس الحالي، وهنالك تأييد لإقامة الحدث الرياضي الضخم المرتقب بين 23 يوليو و8 أغسطس، أمام جمهور محلي فقط.

-أعلن النادي الأهلي ثاني الدوري المصري في كرة القدم فرض غرامة مالية بقيمة 200 الف جنيه (10500 يورو) على مهاجمه الدولي محمود عبد المنعم "كهربا" وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، "لعدم الالتزام" بالاجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا.

-هدد الالماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول بمنع لاعبي فريقه من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، منتصف الشهر الحالي إذا كانوا سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم بموجب قواعد فيروس كورونا.

ويخضع الوافدون إلى بريطانيا من دول "القائمة الحمراء" للحجر في الفندق لمدة 10 أيام، وهو ما ينطبق على الثلاثي البرازيلي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وفابينيو والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

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