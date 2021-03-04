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«هيرنانديز» يدير ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو وضيفه الريال المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بالمرحلة السادسة والعشرين من لكرة القدم إلى الحكم اليخاندرو هيرنانديز.

وبحسب صحيفة «ماركا» اليوم الخميس، يتولى خوسيه لويس جونزاليس مسؤولية تقنية الفيديو (فار).

ويتصدر أتلتيكو، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق خمس نقاط عن والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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