شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرنانديز» يدير ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو وضيفه الريال المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بالمرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الحكم اليخاندرو هيرنانديز.

وبحسب صحيفة «ماركا» اليوم الخميس، يتولى خوسيه لويس جونزاليس مسؤولية تقنية الفيديو (فار).

ويتصدر أتلتيكو، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق خمس نقاط عن برشلونة والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.