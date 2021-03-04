شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة عن مشكلة كهربا الأخيرة: هو الخاسر الأكبر من أزماته داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن محمود كهربا هو الخاسر الأكبر بعد صدامه مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني.

وقال محمد عمارة في تصريحات تلفزيونية: «أرى أن رصيد كهربا أصبح ينخفض بشكل كبير في الأهلي وأرفض بشدة قيامه بالتجاوز ضد موسيماني«.

وأضاف، كان من المفترض أن يمتلك كهربا الخبرة في ظل لعبه لأندية كثيرة داخل وخارج مصر، ولا يفتعل أزمات، من خلال القتال في التدريبات ولكنه لم يفعل ذلك وقرر افتعال أزمة ليقرر الأهلي إيقافه وتغريمه ماليا.

وتابع، الأهلي على موعد مع مواجهة صعبة أمام فيتا كلوب وهو من الأندية القوية في القارة الأفريقية، وأنصح موسيماني بضرورة علاج بعض الأخطاء التي ظهرت في بعض المباريات.

وأشار إلى أن الأهلي يعاني من الإجهاد في بعض المباريات، وموسيماني مطالب باستغلال التكدس في بعض المراكز من أجل تخفيف الضغط على العناصر الأساسية.

واختتم: «أرى أن حسين السيد لاعب الإسماعيلي هو أفضل ظهير أيسر في مصر بالوقت الحالي، وأرى أيضا أن أحمد أبوالفتوح قادم بقوة، وإذا حصل محمود وحيد على الفرصة سيصبح لاعبا جيد».