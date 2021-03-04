شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعزي في ضحايا حادث سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، بإرسال تعازيها إلى نظيره اتحاد سيراليون، في حالة ضحايا حادثة حافلة أودت بحياة تسعة لاعبين.

زكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خطاب تعزية للاتحاد السيراليوني لكرة القدم في ضحايا حادثة الحافلة التي أودت بحياة تسعة لاعبين، كما أعرب الاتحاد المصري في خطابه عن تمنياته بالشفاء لجميع المصابين».

وكانت حافلة إحدى الفرق في سيراليون قد تعرضت لحادث سير وعلى متنها 25 لاعبا ومدربا ومسئولا وهي في طريق عودتها من مدينة باتكانو إلى مدينة ماكيني بعد آداء إحدى المباريات هناك.