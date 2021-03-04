شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوصي بعدم التعجل في عودة علي معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المصري، الجهاز الفنى للفريق بعدم التعجل في عودة على معلول الظهير الأيسر للفريق الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات لحين اكتمال شفائه تماما من الإصابة في العضلة االخلفية.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان طبيب الفريق استبعد قدرة على معلول على المشاركة في مباراة فيتا كلوب التي ستقام السبت المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقطع على معلول شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وذلك بعد استجابة اللاعب الأكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.