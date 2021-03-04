شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة العدل الأوروبية تلاحق ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، إن برشلونة وريال مدريد وناديين آخرين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، سيضطرون لدفع عدة ملايين كضرائب متأخرة، وذلك في انتصار للاتحاد الأوروبي في معركته ضد "التهرب الضريبي".

وقالت المفوضية الأوروبية في حكمها عام 2016، إن برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بيلباو وأوساسونا يتمتعون بنسبة ضريبية 25 بالمئة لأكثر من 20 عاما، ما يمنحهم ميزة غير عادلة تتجاوز 30 بالمئة مقارنة بالأندية الأخرى المحترفة.

وأمرت المفوضية الأندية الأربعة، التي تمتعت بنسبة ضريبية أقل لأنه كان يتم معاملتها على أنها منظمات غير ربحية بدلا من الأندية المحترفة ذات المسؤولية المحدودة، بدفع ما يصل إلى خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) لكل منها في صورة ضرائب متأخرة

وطعن برشلونة في وقت لاحق على القرار وحصل على حكم في 2019، يفيد بأن هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لم تثبت وفقا لأي معيار قانوني أن هذا الإجراء منح ميزة للمستفيدين منه.

واستأنفت المفوضية الأوروبية بعد ذلك أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، وقالت إن المحكمة الأدنى أخطأت في محاولة إثبات تمتع الأندية بميزة اقتصادية.