شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الزمالك في دورى أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدير الفني لنادي لترجي التونسي، معين الشعباني، اليوم الخميس، عن قائمة الفريق المشاركة في مباراة السبت المقبل، ضد الزمالك، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 23 لاعبا، بينهم الحارس معز بن شريفية الذي كان قد تخلف عن رحلة الجزائر، في الجولة الثانية، ضد مولودية الجزائر، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتتكون القائمة من:

معز بن شريفية- فاروق بن مصطفى- صدقي الدبشي- حمدي النقاز- إلياس الشتي- أمين المسكيني- أمين بن حميدة- عبدالقادر بدران- محمد على اليعقوبي- خليل شمام- فوسيني كوليبالي- سيدريك أجبو- غيلان الشعلالي- محمد على بن رمضان- عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق- أنيس البدري- حمدو الهوني- علاء الدين المرزوقي- ياسين الخنيسي- عبدالرحمان مزيان- عبدالباسط خالد- ويليام توجي.

ويجري الترجي مساء اليوم حصته التدريبية قبل الأخيرة وستكون في بدايتها مفتوحة أمام الإعلاميين.

يذكر أن الترجي يتصدر المجموعة بـ 4 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر (الثاني)، ويتذيل تونجيت السنغالي المجموعة بنقطة واحدة.