شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الإسماعيلي الختامى قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش الاستعداد قبل السفر للقاهرة تحضيرا لمواجهة وادي دجلة غدا الجمعة، لحساب منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى المصرى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية إضافة للاستمرار في تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية، كما حرص الجهاز الفنى على وضع الرتوش الأخيرة للمباراة من خلال توزيع المهام على اللاعبين والوقوف على مدى الالتزام في تنفيذها، المران شهد مشاركة حسين السيد بعد اكتمال جاهزيته بينما أدى عبدالله جمعة تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.

وضمت قائمة الإسماعيلى التي اختارها دراجان، في حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي خط الدفاع.. حسين السيد، رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو. خط الوسط.. عماد حمدى، زياد طارق، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، أحمد مدبولي، نادر رمضان، مصطفى فارس. خط الهجوم.. شيلونجو، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، أري بابل.