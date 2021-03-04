شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الجهاز الفني للزمالك لم يقف بجوار أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق ونادي سموحة الحالي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لم يقف بجوار محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأبيض.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات إذاعية: «محمد أبوجبل، حارس مرمى مميز للغاية، وأي حارس من الممكن أن يواجهه سوء توفيق في بعض المباريات، ولكن الأهم أن يدعمه الجهاز الفني».

وأضاف: «أبوجبل، ظهر بمستوى مميز للغاية مع الزمالك في الموسم الماضي، واستطاع أن يقود النادي الأبيض للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا في نسختها الماضية، وارتكابه بعض الأخطاء هذا الموسم أمر طبيعي، وكان يجب على الجهاز الفني للزمالك، أن يقف بجواره ويستمر في حراسة عرين الفريق».

وتابع: «استمرار أبوجبل، في حراسة عرين الزمالك، كان أمر ضروري للغاية، خاصة أن هناك معسكر للمنتخب الوطني في نهاية شهر مارس الجاري، واستبعاده من التشكيل قد يؤثر على فرصة تواجده مع الفراعنة».