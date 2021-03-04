شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقافه.. كهربا يغيب عن الأهلي في 4 مباريات هامة بأفريقيا والدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النادي الأهلي تغريم محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 200 ألف جنيه، مع حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وجاءت عقوبة لأهلي ضد كهربا بسبب عدم التزام اللاعب، وإثارته للمشاكل في الفترة الأخيرة، وتحديدًا عقب مباراة طلائع الجيش، في الجولة الماضية للدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث قام موسيماني، عقب المباراة، بالسلام على اللاعبين، ولكن كهربا لم يسلم عليه، بسبب غضبه من عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وهذه ليست المرة الأولي، التي يُعلن فيها الأهلي عن توقيع عقوبة مالية على كهربا، حيث سبق وقع عقوبة مالية عليه قدرها مليون جنيه، بسبب اشتباكه مع محمد الشناوي، قائد الفريق.

وسوف يغيب كهربا عن بعض المباريات الهامة للنادي الأهلي خلال فترة إيقافه، وهى مواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، كما سيغيب عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها 10 مارس الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب كهربا أيضًا عن مباراة فيتا كلوب، المقرر لها 16 مارس الجاري، في كينشاسا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم مواجهة المريخ السوداني، المقرر لها 2 إبريل المقبل، في الخرطوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة الافريقية.

يُذكر أن كهربا هو هداف النادي الأهلي هذا الموسم، حيث أحرز 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 14 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف البطولات المحلية والقارية.