شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لفضيحة «بارسا جيت».. اعتقالات واقتحام الشرطة لمقر برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة جديدة تعرض لها نادي برشلونة بعدما ألقت السلطات القبض على جوسيب ماريا باتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، يوم الاثنين الماضي، وعدد من مساعديه بسبب اتهامهم بالتعاقد مع شركة إعلامية لتقوم بتشويه صورة رموز عدد من نجوم برشلونة ومن ضمنهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه في قضية عرفت إعلاميًا بفضيحة «بارسا جيت».

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تحدثت عن فضيحة «بارسا جيت» نستعرض في السطور التالية التسلسل الزمني للقضية التي لم تبدأ بين عشية وضحاها.

تعود بداية القصة إلى تعاقد إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو مع شركة مملوكة لرجل أعمال أرجنتيني لتشويه سمعة والتشكيك في حسابات على موقع التواصل «فيسبوك» لأفراد محيطين بالنادي ولكنهم على خلاف مع إدارة بارتوميو حتى وصل الأمر إلى أشخاص بقيمة ميسي وبيكيه.

وبحسب شبكة «كادينا سير» الكتالونية، دفعت إدارة النادي الكتالوني مليون يورو سنويا للشركة للمراقبة والدفاع عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سمعة بارتوميو ومجلس الإدارة والعلامة التجارية، على أن يتم تقسيم الفواتير على عدة إدارات داخل النادي حتى تقل قيمتها إلى 200 ألف يورو للواحدة، وهو الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يرفض الموافقة على هذه العقود.

وبعد تسريب أخبار هذا التعاقد أصدرت إدارة برشلونة بيانا تنفي فيه هذه الأخبار بالرغم من اعترافها بأن الشركة كانت متعاقدة مع النادي لأمر آخر، وأوضحت أنه إذا تبين أن للشركة صلة بحسابات فيس بوك، فإنها ستنهي العقد مباشرة من جانبها.

وأحدث تسريب هذه المعلومات أزمة شديدة داخل مجلس إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو، وطالب مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة بإيضاح من الرئيس لما حدث، وطلبت تقديم موعد الانتخابات المقرر لها في 2021، والتحقيق مع خاومي ماسفيرير، مدير شؤون الرئاسة في برشلونة.

وقام بارتوميو بالرد على هذه الخطوة بالمطالبة باستقالة 4 مديرين انتقدوه خلال الأسابيع السابقة من الأزمة، وبحسب التقارير هم: إميلي روسود، نائب الرئيس المؤسسي، رئيس لجنة الجوائز، وإنريكي تومباس، نائب الرئيس، وأمين الخزانة وعضو لجنة الامتثال واللجنة الاقتصادية؛ جوسيب بونت، رئيس المنطقة التجارية وعضو اللجنة الاقتصادية؛ وسيلفيو الياس، المدير المسؤول عن الفريق الرديف «برشلونة بي» وعضو آخر في اللجنة الاقتصادية.

وبالفعل تقدم المديرون الأربعة باستقالتهم، وانضم إليهم ماريا تيكسيدور رئيسة لجنة المراقبة والشفافية، وجوردي كالساميجليا، مسؤول قسم الانضباط وعضو لجنة الامتثال.

ووتلى هذه الخطوة إعلان أليخاندرا خيل قاضية محكمة برشلونة، بداية التحقيق بتهمة عدم الأمانة في الإدارة والفساد بين الأفراد من جانب بعض مديري مجلس بارتوميو في قضية عرفت في الإعلام باسم «بارسا جيت».

وبعدها بشهر تقريبا داهمت الشرطة مكاتب نادي برشلونة لجمع وثائق ومعلومات خاصة بالقضية، وذلك بعدما نجح بعض أعضاء برشلونة أكثر من 20 ألف توقيع للدعوة لسحب الثقة، إلا أن بارتوميو وإدارته قرروا تقديم استقالتهم.