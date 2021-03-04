شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق الخميس، استعدادا لملاقاة وادي دجلة غدا الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو.

خط الوسط: عماد حمدى، زياد طارق، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، أحمد مدبولي، نادر رمضان، مصطفى فارس.

خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، أري بابل.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 18 غيرها.