شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى السابق يقود تدريبات تشيلي استعدادًا لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استدعى المدير الفني لمنتخب تشيلي اليوم الخميس، 26 لاعبا، جميعهم يلعبون محليا، استعدادا لقيادة أول تدريبات له على رأس «لا روخا» منذ توليه هذا المنصب في فبراير الماضي.

ويقود منتخب تشيلي الأوروجواياني مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلى السابق، ويأتي هذا الاستدعاء من أجل الإعداد لمباراتي المنتخب التشيلي المقررتين في مارس الجاري أمام باراجواي والإكوادور ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على الترتيب من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام مواجهتا باراجواي والإكوادور في 25 و30 من الشهر الجاري، على الترتيب، الأولى في سانتياجو والثانية في كيتو.

وكان من أبرز المستجدات في قائمة «لا روخا» استدعاء لاعب وسط فريق بالستينو لويس خيمينز، الذي لم ينضم للفريق التشيلي منذ 2011.

وستقام التدريبات بين يومي 11 و13 من الشهر الجاري في مدينة خوان بينتو دوران الرياضية بسانتياجو.

وحتى الآن، لم يحقق منتخب تشيلي سوى انتصار واحد في أربع مباريات خاضها في التصفيات، وتجرع هزيمتين وتعادل في مباراة ليحصد إجمالا أربع نقاط يحتل بها المركز السادس في الترتيب الذي تتصدره البرازيل وتحتل الأرجنتين وصافته.

ولم يتولَ لاسارتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن الأهلى في أغسطس 2019، عقب قرابة 8 أشهر فقط من تولي المهمة، في الوقت الذي توج فيه ببطولة الدوري الممتاز.