شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة ليفربول مع لايبزج في دوري أبطال أوروبا إلى بودابست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الخميس أن مباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزج الألماني الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا ستقام في العاصمة المجرية بودابست.

واضطر «يويفا» لنقل المباراة المقررة في العاشر من مارس الجاري، نظرا لأن لايبزج كان سيضطر لقضاء أسبوعين في العزل الطبي إذا لعب في إنجلترا.

وأقيمت مباراة الذهاب أيضا في بودابست بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا في ألمانيا، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.