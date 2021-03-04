شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الروح الإيجابية للرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الخميس بطولة الروح الإيجابية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وشركة «في سلاش» للرياضات الإلكترونية، وتستمر حتى الأسبوع القادم ضمن مبادرة «الروح الإيجابية».

وأكد سلطان بن ثعلوب الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حرصهم على تنظيم مثل هذه البطولات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية، والتي تتمثل في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية.

وأشاد الدرعي بمبادرة «الروح الإيجابية» التي تنظمها سنوياً القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تهدف لترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على الجميع.

وتقدم محمد البناء عضو المكتب الاستشاري للجمعية ومدير شركة «في سلاش» بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين على تعاونهم وإدخالهم للرياضات الإلكترونية ضمن مبادرة «الروح الإيجابية».

وقال البناء إن البطولة شهدت إقبالاً واسعاً من كافة قطاعات المجتمع على الاشتراك في منافسات البطولة، حيث ستكون المنافسات في لعبتين «فيفا ٢١ - لعبة كرة القدم الإلكترونية وPES لعبة كرة القدم الإلكترونية»، وسينال الفائزون جوائز قيمة في ختام البطولة.