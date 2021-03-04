رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في شهر فبراير

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي برعاية "اتصالات"؛ الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي عن فئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب لشهر فبراير، وذلك مع مواصلة الرابطة جهود تكريم وتحفيز المتفوقين عبر إبراز إنجازاتهم الفردية التي ساهمت في تعزيز مسيرة فرقهم، وإتاحة المجال للجماهير للمشاركة في عملية التصويت بالاختيار النهائي لتحديد هوية الفائزين.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير، علي مبخوت لاعب الجزيرة، الذي ساهم خلال الشهر الماضي في قيادة فريقه للانفراد بصدارة ترتيب دوري الخليج العربي، بتحقيق ثلاث انتصارات وتعادل، وهو الذي يعتلي صدارة هدافي المسابقة حالياً برصيد 17 هدفاً كما أنه ينفرد بصدارة صناعة الأهداف بـ 8 تمريرات حاسمة، ويوجد معه في قائمة المرشحين زميله الجنوب إفريقي تولاني سيريرو صاحب الأداء القوي في وسط ميدان الجزيرة الذي ساهم في النتائج الإيجابية للفريق،

ويتنافس معهما البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، الذي نجح من وضع بصمته في العودة القوية لفريقه، وهو سجل 7 أهداف هذا الموسم، كما يوجد في قائمة المرشحين ريان مينديز لاعب النصر هداف فريقه هذا الموسم بـ 6 أهداف ونجح لاعب منتخب الرأس الأخضر في أن يكون الأكثر تنفيذاً للمراوغات بـ 62 مرة، كما يحضر في القائمة البرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس، الذي ساهم في وجود فريقه في المركز الثالث على لائحة الترتيب، وهو يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر فبراير، فيتواجد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الذي يتصدر الترتيب رفقة فريقه، وأحمد شمبيه حارس مرمى النصر وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير مهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي يواصل حصد النتائج الإيجابية مع فريقه وقيادته نحو طموحات كبيرة، والهولندي مارسيل كايزر الذي نجح في قيادة الجزيرة للانفراد بصدارة ترتيب الدوري، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الذي لم يعرف الخسارة مع فريقه مؤخراً.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني ابتداء من الساعة 12 من ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 72 ساعة تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.