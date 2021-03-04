شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للمغامرات» يدشن المرحلة الأولى من الحديقة الجبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار

جعفر دشن مركز الفجيرة للمغامرات، المرحلة الأولى من حديقة المغامرات التي تشتمل على مسارات الدراجات الجبلية، ومسارات للمسير الجبلي، ومضمار للقفز لمحترفي الدراجات الجبلية، إضافة إلى مواقع تدريب على مهارات الدراجات الجبلية تطابق أعلى المعايير الدولية، كما تضمنت المرحلة الأولى منطقة خاصة بالأطفال مصممة للتدريب إلى جانب عدد من المرافق الخدمية والترفيهية للأسر والعائلات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس بمقر الحديقة الجبلية، بحضور سعيد خميس المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وممثلي عدد من وسائل الإعلام، وأشار المعمري إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من حديقة المغامرات جاء بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة للمركز والتي استلهمت من الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الفجيرة وتضاريسها الجبلية وتاريخها العريق، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء الحديقة الجبلية نشر سياحة المغامرات على مستوى الدولة، كما سيعمل المركز على تجهيز البنية التحتية لأنشطة المغامرات المتعددة بالشكل الذي يضمن سهولة ارتيادها مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، فضلاً عن خلق جيل مميز للمستقبل من محبي المغامرات وسباقات الدراجات الجبلية. كما استعرض المعمري، مستقبل مركز الفجيرة للمغامرات في ظل العديد من المواهب الواعدة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الدراسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة عبر إدراج العديد من الرياضات ذات طابع التحدي، إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز التدريبية على مستوى الإمارة سعياً وراء تأهيل أبطال في مختلف الألعاب الفردية يسهمون في رفع راية الدولة خفاقة في المحافل الدولية.