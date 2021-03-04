شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دونجا وحسين السيد لقائمة الإسماعيلي أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة وادي دجلة غدا الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى المصرى، والتى شهدت عودة دونجا وحسين السيد بعدما غابا من قبل بسبب الإصابة.

القائمة ضمت كل من:

حارس مرمى.. محمد مجدي، محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد،رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، كاستيلو.

خط الوسط.. عماد حمدى، زياد طارق، دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، أحمد مدبولي، نادر رمضان، مصطفى فارس.

خط الهجوم.. شيلونجو، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، بابل.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش الاستعداد قبل السفر للقاهرة تحضيرا لمواجهة وادي دجلة غدا الجمعة، لحساب منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى المصرى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية إضافة للاستمرار في تصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهات الماضية.

كما حرص الجهاز الفنى على وضع الرتوش الأخيرة للمباراة من خلال توزيع المهام على اللاعبين والوقوف على مدى الالتزام في تنفيذها.

المران شهد مشاركة حسين السيد بعد اكتمال جاهزيته بينما أدى عبدالله جمعة تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.