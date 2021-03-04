اخبار الرياضه

برة الملعب.. يارا عبد الله لاعبة اليد: بحب كريم عبد العزيز وحلمى أكون موديل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا عبد الله لاعبة اليد: بحب كريم عبد العزيز وحلمى أكون موديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "يارا عبدالله" لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الفاشون والموضة

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة

 

من نجمك المفضل؟

كريم عبد العزيز

 

FE8AB5F7-6482-4BDB-9C21-1967D4549C0D

 

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

موديل

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

آه على حسب الموقف

 

F1762780-23D5-4C56-8E36-A738E481B18B

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ 

منة شلبى

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر

 

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

شخص رياضى أفضل

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا