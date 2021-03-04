شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا عبد الله لاعبة اليد: بحب كريم عبد العزيز وحلمى أكون موديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "يارا عبدالله" لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الفاشون والموضة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة

من نجمك المفضل؟

كريم عبد العزيز

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

موديل

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

آه على حسب الموقف

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

منة شلبى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

شخص رياضى أفضل