شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم كيشو يهزم بطل إيطاليا ويتأهل لربع نهائي بطولة روما للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة فى التأهل إلى منافسات ربع نهائي بطولة روما الدولية للمصارعة والتى تقام بإيطاليا وتدخل ضمن التصنيف العالمى.

وجاء تأهل كيشو بعد الفوز على اللاعب الإيطالى زاوى كابولاييف بطل الألعاب الأوروبيه ووصيف بطل أوروبا بلمس الاكتاف فى وزن تحت 67 كجم بالبطولة التى تستمر حتى 7 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة مع كيشو، زميله عبداللطيف منيع بطل المنتخب بالإضافة إلى سمر حمزة لاعبة منتخب النسائية.

ومن المقرر أن يسافر كيشو ومنيع وسمر بعد انتهاء البطولة إلى المجر للحاق ببعثة المنتخب فى المعسكر المقام فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو.

ويعد كيشو هو لاعب المصارعة الوحيد الذى تأهل إلى الأولمبياد حتى الآن بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت عام 2019 والتى يتأهل للاولمبياد من خلالها أصحاب المراكز الستة الأولى .