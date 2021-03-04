شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة، بتونس، بعد ساعات من وصول البعثة البيضاء، استعدادا لمواجهة الترجي بعد غد السبت ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وطلب رئيس نادي الزمالك، من اللاعبين، بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على الترجي وإسعاد الجماهير البيضاء، وعدم التفكير في أي أمر خارج المباراة الهامة والمرتقبة، مؤكدا على ثقته الكاملة في كافة اللاعبين لتقديم الأداء المنتظر وتحقيق الفوز في تونس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، هو نفس موعد المباراة.

في سياق آخر، وصل منذ قليل إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، وطارق حشيش المستشار المالي للنادي إلى تونس، لدعم الفريق الأول قبل مواجهة الترجي.

وتخضع بعثة فريق الزمالك، المتواجدة في تونس، إلى مسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.