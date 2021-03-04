شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: محمد الشناوي حارس بمواصفات عالمية وأبو جبل يستحق الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن التألق الحالي في مستوى حراس المرمى بالأندية المصرية، ليس وليد الصدفة، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج"وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: دائما كنت أؤكد أننا لدينا 10 حراس دوليين في الدوري وهذه الطفرة ترجع إلى الوعي الذى لدى المدربين بالفترة الأخيرة والعمل على التقنيات الجديدة وسرعة الأداء والناس اجتهدت وبقت شاطرة ولدينا فقط ما لا يقل عن 5 حراس للمنتخب الأوليمبي فقط، هذا غير العمالقة مثل الشناوي وأبو جبل وجنش وعامر وعواد لو حصل على فرصة والهاني سليمان منذ سنتين.

أَضاف: التألق الحالي ليس نبت شيطاني، ولكنه جهد سنوات طويلة ومدربين الحراس قدموا إنتاج رائع، ومحمد عبد المنصف يقدم أداء كبير جدا ولكن حاليا هناك حراس آخرين يقدمون نفس المستوى ولكن سنهم أصغر وسأتجه إليهم إذا كنت في الجهاز الفني للمنتخب، لأنهم ليسوا أقل منه فنيا ولا بدنيا ولا ذهنيا.

واختتم: الفرق بين محمد الشناوي والحراس كبير جدا من زمان وليس من الأن هو حارس بمواصفات عالمية مثل الحضري من قبل، وأنا متعاطف مع أبو جبل حاليا لأنه كان مرشح للمنتخب قبل مشاركة جنش ويجب أن يشيلوا ليه الأيام الحلوة ويقفوا جمبه ومع احترامي لموهبة جنش وإمكانياته ولكن المنطقي ألا ننسى دور أبو جبل مع الزمالك في الوقت السابق كان يجب دعمه.

وعلى جانب آخر، أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في بطولة أفريقيا ، وطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جماهير الأهلي عن حالة محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بكدمة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري وهي الإصابة التى أبعدت الحارس الدولي عن مران الفريق أول أمس.