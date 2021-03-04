شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا تحت الملاحظة بالأهلي .. الإلتزام بالمبادئ الحمراء أو عرضه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على وضع محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر تحت الملاحظة خلال الفترة الحالية لتقييم موقفه من البقاء في قلعة الجزيرة أو تسويقه وعرضه للبيع لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب، بعد الأزمة التي افتعلها اللاعب مع بيتسو موسيماني المدير الفني وتسببت في إيقافه شهرا عن المشاركة في المباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

سبب العقوبة

جاء توقيع عقوبة مغلظة على اللاعب بسبب تعامل كهربا مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته وقت كافي في المباراة وخروجه من حسابات المدرب، حيث رفض مصافحة المدرب في غرفة خلع الملابس ورد عليه بطريقة غير لائقة وهو ما أثار استياء موسيماني ودفع الجهاز الفني لتوقيع عقوبة مغلظة على اللاعب.

كواليس معاقبة كهربا

قال المصدر إن كهربا تحدث بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبته، موضحا أن موسيماني عبر عن استيائه الشديد من تصرف كهربا واشتكى الأمر للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.

مرحلة تقييم لكهربا

اتفق مسئولو الأهلي على وضع كهربا تحت الملاحظة وتقييم موقفه بحيث يستمر في النادي لو عاد إلى رشده وابتعد عن افتعال المشاكل والتزم بالمبادئ والقيم المعمول بها داخل النادي الأهلي، أو عرض كهربا للبيع حال الخروج عن المألوف في قلعة الجزيرة لاسيما أنها ليست المشكلة الأولى التي يفتعلها خلال قرابة 14 شهرا داخل النادي منذ الانضمام إليه في يناير 2020.

مشاكل كهربا مستمرة

وسبق لكهربا افتعال مشكلة مع حارس وقائد الأهلى محمد الشناوي في المران استدعت توقيع غرامة مغلظة قيمتها مليون جنيه، وكذلك أزمته في مباراة السوبر المصري بالإمارات والتي تسببت في إيقافه 10 مباريات.

وطلب كهربا وساطة اللاعبين الكبار في الأهلي مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان وسعد سمير، من أجل التدخل وإقناع موسيماني بالعفو عنه مع التعهد بالالتزام وعدم الخروج عن النص مجددا، مع التأكيد على استعداده بالاعتذار عما بدر منه، والرضوخ للعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

ولم يشارك كهربا في مران الأهلي أمس الأربعاء بناءا على تعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي والذي أبلغ اللاعب بعدم حضور المران، على خلفية ما حدث في غرفة الملابس بعد مباراة طلائع الجيش.