شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعزي سيراليون في ضحايا حادث الحافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب تعزية لنظيره السيراليوني، في ضحايا حادثة الحافلة التي أودت بحياة تسعة لاعبين، كما أعرب الاتحاد المصري في خطابه عن تمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

وكانت حافلة إحدى الفرق في سيراليون قد تعرضت لحادث سير وعلى متنها 25 لاعبا ومدربا ومسئولا وهي في طريق عودتها من مدينة باتكانو إلى مدينة ماكيني بعد آداء إحدى المباريات هناك.

في سياق متصل، بدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلي رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل المشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل وذلك من أجل زيادة شعبية اللعبة في الفترة المقبلة بتواجد ناديي الأهلي والزمالك والأندية الشعبية الكبيرة مثل الاتحاد السكندري والاسماعيلي والمصري.

وعقد محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وأميرة منصور رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اجتماعا مع مسئولي الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية الفيديو اطلع خلاله مسئولو الفيفا على الخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في تطوير مسابقة دوري الكرة النسائية والقواعد الجديدة لتكوين ثلاث منتخبات وطنية نسائية ( أول وشابات وناشئات ).

كما تقرر مخاطبة أندية القسم الأول في الدوري الممتاز والسماح لفرق الكرة النسائية بها بالمشاركة مباشرة في القسم الأول لدوري الكرة النسائية.