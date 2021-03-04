شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة كورونا اليوم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة فريق الزمالك، المتواجدة في تونس، إلى مسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

في ذات الصدد، يخوض فريق الزمالك، اليوم مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، ومن المقرر أن تتحرك البعثة البيضاء من فندق الإقامة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس، على أن ينطلق المران في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، هو نفس موعد المباراة.

ويؤدي لاعبو الزمالك مرانا قويا اليوم، بعدما وصلت بعثة الزمالك، إلى تونس مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

وخلت قائمة الزمالك من أسماء الثنائي حازم إمام وشيكابالا بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.