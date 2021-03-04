شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 26 مارس موعدا لمباراة الطلائع والطيران المؤجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة يوم 26 مارس الجارى موعدا لإقامة مباراة الطيران وطلائع الجيش المؤجلة من الجولة السادسة بدورى الرجال الممتاز والتى كان مقرر إقامتها غدا الجمعة.

وتشهد هذه الجولة المقرر لها غدا الجمعة مواجهات بين كلا من : الداخلية مع الأهلى وسبورتنج مع الزمالك والترسانة مع سموحة وهليوبوليس مع بتروجت، فيما تشهد الجولة السابعة المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل مواجهات بين كلا من : هليوبوليس مع القناة وبتروجت مع الترسانة وسموحة مع سبورتنج والزمالك مع الداخلية والأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

وأقيمت على مدار يوم الجمعة الماضي، مواجهات قوية على صعيد الجولة الخامسة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من القناة على بتروجت 3/2 والزمالك على الترسانة 3/0 والأهلى على سبورتنج 3/0 وطلائع الجيش على الداخلية 3/0 والطيران على الاتحاد السكندرى 3/2.

فيما تم تحديد يوم 10 مارس المقبل موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة بسبب تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.