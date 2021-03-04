اخبار الرياضه

الطائرة يحدد 26 مارس موعدا لمباراة الطلائع والطيران المؤجلة بالدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 26 مارس موعدا لمباراة الطلائع والطيران المؤجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة يوم 26 مارس الجارى موعدا لإقامة مباراة الطيران وطلائع الجيش المؤجلة من الجولة السادسة بدورى الرجال الممتاز والتى كان مقرر إقامتها غدا الجمعة.

وتشهد هذه الجولة المقرر لها غدا الجمعة مواجهات بين كلا من : الداخلية مع الأهلى وسبورتنج مع الزمالك والترسانة مع سموحة وهليوبوليس مع بتروجت، فيما تشهد الجولة السابعة المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل مواجهات بين كلا من : هليوبوليس مع القناة وبتروجت مع الترسانة وسموحة مع سبورتنج والزمالك مع الداخلية والأهلى مع الطيران وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

وأقيمت على مدار يوم الجمعة الماضي، مواجهات قوية على صعيد الجولة الخامسة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من القناة على بتروجت 3/2 والزمالك على الترسانة 3/0 والأهلى على سبورتنج 3/0 وطلائع الجيش على الداخلية 3/0 والطيران على الاتحاد السكندرى 3/2.

 

فيما تم تحديد يوم 10 مارس المقبل موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة بسبب تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.

 

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا