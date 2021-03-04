شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بالزمالك: الفريق يحتاج مهاجم لتعويض مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن الفريق الأول للقلعة البيضاء بحاجة واضحة إلى ضم مهاجم مخضرم لتعويض رحيل مصطفى محمد، الذى انضم مؤخراً إلى صفوف جالاتا سراي بالدوري التركي، وقال حامد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": يجب على اللاعبين أن يكون عندهم انضباط تكتيكي، والنادي يمر بأزمة مادية حالياً بالتأكيد ستؤثر علينا، ولكن هنا يظهر المعدن الحقيقي لأبناء الزمالك، والزمالك بحاجة إلى مهاجم ويجب أن يتم البحث خلال الفترة المقبلة عن لاعب مميز لتدعيم هذا المركز، ومصطفى محمد لم يكن مهاجم الزمالك الأول فقط بل مهاجم مصر ولذلك رحيله أثر على الفريق، أتمنى أن مروان وسيف يدخلوا سريعاً مع الفريق.

أضاف: إمام عاشور يثبت حضوره في غياب فرجاني ساسي ولكن أوجه إليه رسالة، أنت لاعب مميز وجامد ويجب أن تقدم نفس الأداء دون النظر من يلعب إلى جانبك، وأبو جبل وجنش حارسان مميزان والمدرب له الحق في اختيار الحارس الأساسي منهما في أي مباراة، وباتشيكو يتحمل المستوى والنتائج التى حققها الفريق في الفترة الماضية.

واختتم: مباراة الترجي تحتاج إلى التشكيل المناسب ويجب أن يكون هناك التزام من اللاعبين لأن المباريات المقبلة قوية، وسبق أن فاز الزمالك على الترجي الموسم الماضي في السوبر ودوري الأبطال والفريق يجيد في المباريات الكبيرة.

ويضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة مواجهة الترجى التونسى، خلال التدريب الجماعى الذى سيخوضه فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، على الملعب الفرعى لاستاد رادس فى تونس.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسمح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لوسائل الإعلام حضور أول ربع ساعة من المران، ثم غلقه من أجل تطبيق خطة مواجهة الترجى، مع تحديد العناصر التى سيعتمد عليها فى المباراة.

باتشيكو منح لاعبى الزمالك عدة تعليمات شدد على تنفيذها خلال مواجهة الترجى التونسى، كما حذرهم من الاندفاع الهجومى وترك المساحات حتى لا يستغلها الفريق التونسى ويسجل هدف التقدم الذى من شأنه أن يغير الكثير فى مجرى المباراة.