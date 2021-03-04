شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يتحدى كورونا بأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، بأشعة الشمس لتحدي فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن قلبل أيام قليلة عن إصابته بالفيروس التاجى، ونشر أحمد عبد صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر من داخل العزل المنزلي وعلق عليها "شوية شمس يطلعو الكورونا".



احمد عيد

وكان أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، قد أكد أن حالته الصحية تتحسن تدريجيا منذ إصابته بفيروس كورونا، نهاية فبراير الماضى، مشيرا إلى أنها تجربة سيئة جدا ومقدما الشكر لكل من دعمه وواساه فى محنته المرضية.

وكتب عبد الملك، عبر حسابه على تويتر: "الحمد الله بقيت بخير وأحسن، من أول يومين والأمور فى تحسن، وشكراً لكل الناس اللى كلمتنى وحاولت تتطمن عليا وبعتذر لكل الناس المحترمة اللى معرفتش أرد عليهم، وربنا ما يكتب على حد أى حاجة وحشة أبداً ويشفى كل الناس".

وكان أحمد عيد عبد الملك، أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "الحمد الله على كل حال.. إيجابى كورونا.. دعواتكم"، ويخضع حاليا لفترة العزل مع الالتزام بالبروتوكول العلاجى لفيروس كورونا حتى يتماثل للشفاء التام.

وتعرض عدد كبير من نجوم الكرة للإصابة بفيروس كورونا، أبرزهم حلمى طولان المدير الفنى لانبى ومن قبله حمادة صدقى نجم الأهلى والمدير الفنى السابق للإنتاج الحربى، وأخيرا أعلن خالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من مباراة فريقه مع أسوان التى فاز فيها البنك بثنائية نظيفة.