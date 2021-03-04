شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعلن أسماء المحترفين لمباراتي كينا وجزر القمر خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل مسئولو منتخب مصر أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمباراتي كينيا وجزر القمر خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتحديدا يوم السبت المقبل حيث تنص اللوائح علي إرسال المنتخبات استدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري علي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمود تريزيجيه نجم استون فيلا و محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وأحمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليوناني ومصطفي محمد مهاجم جالاطا سراي التركي.

وإتفق الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تخصيص دور بالكامل في فندق إقامة الفراعنة بكينيا بسبب إجراءات كورونا ،استعدادًا لمواجهة كينيا يوم 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون .

كما أتفق الجهاز الإداري على تخصيص ملاعب لتدريب الفراعنة يومي 23 و 24 مارس بكينيا خاصة أن المنتخب سيسافر هناك يوم 22 مارس.

وعرض مدير المنتخب محمد بركات في حضور الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق نتائج الجولة الاستكشافية التي قام بها إداري الفريق مينا سامح بالسفر إلي كينيا لتفقد كل الأمور والعمل علي إتمام كل احتياجات المنتخب والتي سبق وحددها حسام البدري في آخر اجتماع له مع أعضاء جهازه الفني..كما تطرق الاجتماع إلى تحديد برنامج الفريق التدريبي خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر يوم ٢٩