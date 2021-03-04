شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري تدريبى للإنتاج محطة جديدة وحظى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، على مباراته المرتقبة مع الاتحاد السكندري والتى تجمع الفريقين غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري العام، في أول مهمة رسمية لكشري مع الانتاج بعد تولي مسئولية الفريق خلفاً لحمادة صدقي.

وقال كشري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تدريبى للإنتاج الحربي محطة جديدة مع نادي كبير ومؤسسة كبيرة أي مدرب يتمنى أن ينتمي لها، وحظي صعب مع الفرق التى أتولى تدريبها في الدوري، وتحدي جديد لدينا إصرار كجهاز فني ولاعبين لوضع الفريق في مكانته الطبيعية.

أضاف: حصد النقاط في الدور الثاني أمر صعب جداً وأكمل عمل مختار مختار وحمادة صدقي وأحظى بالدعم الكامل من المؤسسة، تم توفير كل متطلباتنا، وكل فرق الدوري جيدة وجميع المباريات صعبة، لا توجد مباراة مضمونة، والاتحاد السكندري المباراة المقبلة لديهم جهاز فني وإدارة محترفة.

واختتم المدير الفني للانتاج تصريحاته قائلا: أعلم أن الاتحاد سيدخل مباراتنا بإصرار بعد خسارته الماضية، ولكننا أيضاً لدينا نفس الاصرار وإذا كان الاتحاد يحتاج لثلاث نقاط فالإنتاج بحاجة لنقاط المباراة بشكل أكبر بسبب موقفنا في الجدول، حالياً أعمل على الدوافع والعوامل النفسية، وهي مباراة لاعبين أكثر من الجهاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر من 13 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وخسروا مثلهم وتعادلوا في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر، بينما يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 8 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.