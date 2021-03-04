"لي ذراع ولم نتخذ قرارا".. المقاولون العرب يعلق على أزمة المسحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن اتحاد الكرة يستخدم أسلوب "لي الذراع" مع الأندية في أزمة المسحات، مضيفًا أن إدارة النادي لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الصدد حتى الآن.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عادل: "اتحاد الكرة أرسل خطابات للاندية أكد خلالها على ضرورة إجراء مسحة لكل فريق قبل 48 ساعة من المباراة، على أن يتم إرسال نتائج المسحات إلى الجبلاية قبل 24 ساعة من موعد المواجهة، وفي حالة عدم إجراء المسحات سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب".

وأضاف: "الأمر أصبح شئ من (لي الذراع)، لم نتخذ قرار نهائي بشأن الأمر، ما يحدث أمر غير معقول".

وتابع: "حتى الآن نحن معترضين على الدفع، ولو افترضنا أن الأمر مُدرج في اللائحة لماذا لم تطالبنا اللجنة الخماسية بالدفع؟!".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة طالب أندية الدوري الممتاز بدفع تكاليف إجراء المسحات السابقة مع تحمل التكلفة في المباريات المقبلة.ش