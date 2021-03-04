أول رد فعل من جالاتا سراي للرد على طرد مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد نادي جالاتا سراي التركي، لمخاطبة الاتحاد التركي لكرة القدم، لإلغاء عقوبة طرد مهاجم الفريق مصطفى محمد.

وكان مصطفى محمد حصل على بطاقة حمراء في مباراة أنقرة جوتشو والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ضمن حسابات الأسبوع الـ27.

وأفادت صحيفة "takvim" التركية، أن نادي جالاتا سراي سيخاطب الاتحاد التركي لرفع البطاقة الحمراء عن اللاعب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن عقوبة طرد مصطفى محمد غدًا الجمعة، حيث أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن اللاعب قد يغيب لمباراتين. (طالع التفاصيل)

واستطاع لاعب جالاتا سراي المعار من صفوف الزمالك أن يسجل خمسة أهداف بالدوري التركي إلى جانب هدف سجله في مسابقة الكأس.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الفريق التركي الحصول على خدماته بصورة نهائية بشرط دفع مقابل مادي يقدر بـ4 ملايين دولار.