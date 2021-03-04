بث مباشر | مشاهدة مباراة الفيصلي والرمثا في درع الاتحاد الأردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الفيصلي والرمثا” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، في دور المجموعات من درع الاتحاد الأردني.

ينقل البث المباشر لمباراة “الفيصلي والرمثا” على قناة الأردن الرياضية HD، بصوت المعلق الأردني “عماد قطيش”.

وتقام مواجهة الفيصلي والرمثا على استاد الأمير محمد، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

تقام بطولة درع الاتحاد الأردني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة على 4 مجموعات والتي تضم كل منهما 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويقع الفيصلي في المجموعة الثانية، والتي تضم خصمه اليوم “الرمثا”، بالإضافة إلى فريق البقعة.

وحقق الفيصلي والرمثا الانتصار في مباراتهم أمام “البقعة” الذي يتذيل ترتيب المجموعة، وتعد مواجهة اليوم حاسمة ومفصلية في مشوار الفريقان في المسابقة.

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