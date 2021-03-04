شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة قفشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الجهاز الطبى بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مصيرمحمد مجدي قفشة من المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد خضوعه للفحص الطبي اليوم، من أجل الاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

واكتفى قفشة بالمشاركة في بداية مران الأهلي أمس، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة، حيث أجرى قفشة أشعة أول أمس للاطمئنان على ركبته، وخاض أمس تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية أمس، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وإنهاء التأشيرات الخاصة بكل أعضاء البعثة الحمراء المسافرة، وترتيب فندق الإقامة وملعب التدريب والتنقلات اللازمة خلال التواجد في الكونغو.