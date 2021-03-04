شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فابينيو وأليسون إلى تشكيل ليفربول أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح عودة الثنائي البرازيلي أليسون بيكر حارس المرمى الأساسي ونجم الوسط فابينو لتشكيل الفريق في مواجهة نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وكان أليسون غائبًا عن فوز شيفيلد يونايتد يوم الأحد لأسباب شخصية بعد وفاة والده، بينما غاب فابينيو عن مباريات ليفربول الأربع الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

وأوضح كلوب في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: «تدرب أليسون طوال الأسبوع ونتوقع أنه قادر على المشاركة. فابينيو شارك في خمس أو ست حصص تدريبية وعلينا اتخاذ قرار بشأن كيفية تعاملنا مع ذلك، لكنه يبدو جيدًا ومستعدًا للعب بالتأكيد».

تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد ويتم بث اللقاء على الهواء مباشرة عبر قنوات بين سبورت المالك الحصري لحقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الفريقين - ليفربول - تشيلسي

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من أليسون – في حراسة المرمى - وفي الدفاع - أرنولد – كاباك – فابينيو – روبرتسون – وخط الوسط - فينالدوم – ألكانتارا - كورتيس جونز – ويقود الهجوم الثلاثي - ماني - محمد صلاح - فيرمينو

فيما يخوض تشيلسي بقيادة توماس توخيل اللقاء بتشكيل مكون من - في حراسة المرمى - السنغالي ميندي – وفي الدفاع - روديجير – كورت زوما – +أزبليكويتا – وخط الوسط - ماركوس ألونسو - ريس جيمس – كوفاسيتش – نجولو كانتي – وفي الهجوم - فيرنر – ماونت – جيرود.