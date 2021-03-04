شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الخميس 3-3-2021 فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بنظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

يدخل ليفربول اللقاء بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في اجلولة الماضية من الدوري الإنجليزي ويحاول استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لحصد 3 نقاط تدفعه للصعود إلى المربع الذهبي لضمان خوض بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما انعدمت فرصة المنافسة على الدوري الإنجليزي الموسم الحالي لابتعاد ليفربول بفارق كبير عن مانشستر سيتي المتصدر.

تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد ويتم بث اللقاء على الهواء مباشرة عبر قنوات بين سبورت المالك الحصري لحقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الفريقين - ليفربول - تشيلسي

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من أليسون – في حراسة المرمى - وفي الدفاع - أرنولد – كاباك – فابينيو – روبرتسون – وخط الوسط - فينالدوم – ألكانتارا - كورتيس جونز – ويقود الهجوم الثلاثي - ماني - محمد صلاح - فيرمينو

فيما يخوض تشيلسي بقيادة توماس توخيل اللقاء بتشكيل مكون من - في حراسة المرمى - السنغالي ميندي – وفي الدفاع - روديجير – كورت زوما – +أزبليكويتا – وخط الوسط - ماركوس ألونسو - ريس جيمس – كوفاسيتش – نجولو كانتي – وفي الهجوم - فيرنر – ماونت – جيرود.