تطورات جديدة في أزمة كهربا وموسيماني واللاعب يطلب وساطة كبار فريق الأهلي من أجل العودة

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي وساطة عدد من نجوم الفريق الأحمر، للتدخل وحل أزمته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب الأزمة التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وقرر الجهاز الفني للنادى الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، حيث غاب اللاعب عن مران أمس الأربعاء بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذي أبلغ اللاعب بعدم حضور المران، على خلفية ما حدث في غرفة الملابس بعد مباراة طلائع الجيش.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بسبب خروج اللاعب عن النص في تعامله مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مباراة طلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا والدفع به وقت غير كافي بعدما شارك في آخر ربع ساعة، حيث تعامل كهربا مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته وقت كافي في المباراة وخروجه من حسابات المدرب، حيث رفض مصافحة المدرب في غرفة خلع الملابس ورد عليه بطريقة غير لائقة وهو ما أثار استياء موسيماني ودفع الجهاز الفني لتوقيع عقوبة مغلظة على اللاعب.

وطلب كهربا وساطة اللاعبين الكبار في الأهلي مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان وسعد سمير، من أجل التدخل وإقناع موسيماني بالعفو عنه مع التعهد بالالتزام وعدم الخروج عن النص مجددا، مع التأكيد على استعداده بالاعتذار عما بدر منه، والرضوخ للعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.