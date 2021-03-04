شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس سفر الزمالك مطار القاهرة في طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 علي فيديو يتضمن كواليس رحلة سفر الزمالك الي تونس لمواجهة الترجي التونسي والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة أمس الي تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في طائرة خاصة ، بعد ازمة في سفر الفريق الي السنغال لخوض مواجهة تونجيث السنغالي في الجولة الماضية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، بعدما تأخرت الطائرة في الجزائر اثناء الترانزيت مما أدي لوصول الفريق الي السنغال بعد رحلة 24 ساعة.

وحرصت إدارة نادي الزمالك علي تفادي أخطاء الرحلة السابقة ، بعدما قامت بحجز طائرة خاصة عبر شركة مصر للطيران ، وقام اشرف قاسم المشرف علي الكرة بفريق الزمالك بالاشراف علي كافة الترتيبات الخاصة بالسفر منعا لحدوث أي أزمات تؤثر علي الفريق قبل مباراة الترجي.

من جانبه يحرص اشرف قاسم علي عقد جلسات مع اللاعبين بصفة جماعية ومنفردة لتهيئتهم نفسيا لمواجهة الترجي ولاستعادة الفريق لنغمة الانتصارات مرة أخرى عقب سلسلة من التعادلات في دوري ابطال افريقيا والدوري واخرها مباراتي تونجيث السنغالي ووادي دجلة واللتان تعادل فيهما الزمالك بدون أهداف.

من ناحية أخرى كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك والذي خاض تجربة احتراف منذ عدة مواسم في الدوري البرتغالي من خلال بوابة سبورتنج لشبونة، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": معنى مطالبة لشبونة بمستحقاته أنه لم يحصل عليها حتى الآن، وشيكابالا كانت تخصم منه مبالغ ضخمة جداً بسبب هذا الأمر وسنجري تحقيقاً في هذا الأمر لإظهار الحقيقة للرأي العام، لأن مستحقات لشبونة وصلت 800 ألف دولار.

وعن تجديد تعاقد فرحاني ساسي قال عصام سالم: قد نستثمر تواجد البعثة في تونس لفتح ملف فرجاني ساسي مع وكيله مهند عون، وسنصل مع ساسي إلى حلول ترضي الطرفين، وبنود التعاقد مع جالاتا سراي بخصوص مصطفى محمد منطقية لأن كرة القدم لا تضمن أي شئ، ورغبة مصطفى محمد هي من ستحسم وجهته في المرحلة المقبلة.

واصل المتحدث الرسمي للزمالك: من حق اللاعب المطالبة بحقوقه ولكن واجب عليه مراعاة ظروف النادي، وهذا هو الاحتراف عليك أن تقدم الأداء المناسب وفي نفس الوقت تطالب بحقوقك، وهناك وعود بدفع المستحقات وتوجد انفراجه قريبة، والزمالك له فضل كبير على لاعبين كثر بالتشكيل الحالي، أنت أحد أفراد الأسرة وتعرضت لمأزق مالي فلا يمكن التمرد عليها، إذا تحججت بالمستحقات وأضعت بطولات على النادي ستضيع عليك أيضاً والكل سيدفع ثمنه.