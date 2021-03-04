شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أخطاء كهربا تعجل بنهايته في الأهلي ومعلول "وحش" الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن الانتقادات التى تعرض لها الفريق الأحمر بعد مباراتي طلائع الجيش في الدوري العام، وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا، هي انتقادات زائدة عن اللازم، وقال عمارة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الانتقادات التى تعرض لها الأهلي زائدة عن اللازم بعد مباراة طلائع الجيش والخسارة من سيمبا، لا يوجد فريق يفوز بكل المباريات بشكل دائم، وهذه كرة القدم، ولكن الأهلي عود جماهيره على الفوز، وحتى التعادل تعتبره خسارة.

أضاف ظهير أيسر الأهلي السابق: أعتقد أن الاجهاد هو سبب تراجع الأداء وضيق الوقت بين المباريات والسفر أثر بشكل ملحوظ، ولكن الأهلي دائماً لديه بدائل وموسيماني أحياناً تظهر لديه أخطاء فنية وهذا أمر طبيعي، وهناك لاعبين يفرقون مع النادي في غيابهم، أي فريق له قوام وسيبك من اللي يقول الأهلي لا يقف على لاعب، أي فريق يتأثر بغياب نجومه.

وعلق عمارة على أزمة كهربا مع الأهلي قائلاً: على المستوى الشخصي تعلمنا في الكرة أن المدرب مدرب واللاعب لاعب، لا يصح أن يكون هناك تجاوز، ممكن أعبر عن غضبي أو أحزن أو أخرج طاقتي الغاضبة في التمرين ولكن التجاوز مع المدرب غير صحيح، واللاعب هو من سيخسر في النهاية، ولذلك كهربا خسر بعد الإيقاف والغرامة وابتعد عن الملعب وأرجو أنه يتعلم من هذا الموقف خاصة أنه ذو خبرات ولعب للكثير من الفرق داخل وخارج مصر.

أضاف: جماهير الأهلي لا تنسى، والمواقف دائماً تعلم معهم، وأن تكون مصدر دائماً للمشاكل وتصدر هذا الانطباع للجماهير والنادي فهذا يسرع بنهايتك مع الفريق، الأهلى مرر الكثير من الأزمات لكهربا ولكن توقف هذه المرة.

وعن أفضل ظهير أيسر للمنتخب قال محمد عمارة: فيتا كلوب مصنف من الأندية الكبيرة ولا يصح أن تخسر مباراتين ورا بعض في أفريقيا، وأعتقد أن اللاعبين إذا بدأوا المباراة بنفس روح أخر 10 دقائق أمام الطلائع سيفوزوا، وحسين السيد أحسن ظهير أيسر للمنتخب ولكنه بعيد عن الأضواء، وأحمد فتوح لاعب جيد، لكن حسين السيد مع الاسماعيلي متألق وواضح أنه لاعب فرق كبيرة، ومحمود وحيد لو خد فرصة سيكون لاعب مميز ولكن عنده وحش وهو علي معلول.