شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلي رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل المشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل وذلك من أجل زيادة شعبية اللعبة في الفترة المقبلة بتواجد ناديي الأهلي والزمالك والأندية الشعبية الكبيرة مثل الاتحاد السكندري والاسماعيلي والمصري.

وعقد محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وأميرة منصور رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اجتماعا مع مسئولي الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية الفيديو اطلع خلاله مسئولو الفيفا على الخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في تطوير مسابقة دوري الكرة النسائية والقواعد الجديدة لتكوين ثلاث منتخبات وطنية نسائية ( أول وشابات وناشئات ).

كما تقرر مخاطبة أندية القسم الأول في الدوري الممتاز والسماح لفرق الكرة النسائية بها بالمشاركة مباشرة في القسم الأول لدوري الكرة النسائية.

ويدعم الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحادات الأهلية بـ500 ألف دولار سنويًا، تخصص لعدة أنشطة منها الكرة النسائية وتطوير الحكام و مسابقات الناشئين والبراعم، وكانت المفاجأة هى دعم منصب المدير الفنى للاتحاد والمدير التنفيذى براتب أو مكافآت سنوية تصل إلى 50 لـ65 ألف دولار سنويًا.