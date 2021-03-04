شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. استياء عمال غرف الزمالك بسبب ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك كان أحد المدربين الذين حصلوا علي بطولات في الزمالك عندما قاد الفريق للتويج بكأس مصر علي حساب بيراميدز موسم 2019 ، إلا أن هناك واقعة طريفة حدثت مع ميتشو حيث يقول عمال غرفة الملابس داخل قلعة ميت عقبة، إن الصربى ميتشو كان أكثر مدرب يسبب الإرهاق لهم داخل النادى، وقالوا عنه، "ميتشو ونيبوشا هما أكثر مدربين أرهقونا، فقد كان ميتشو يعقد 5 محاضرات يوميًا ويقوم بتدريب الفريق أكثر من 3 ساعات فى اليوم، وكان يطالبنا بإحضار جميع أدوات التدريب"، وهو الأمر الذى لم يحدث مع أى مدرب آخر تعاقب على تدريب الزمالك فى الفترة الأخيرة.

وعلي الرغم من المجهود الذي كان يقوم به المدير الفني للفريق والذي أتت ثماره في بداية مشواره مع الزمالك بالتتويج بكأس مصر في بداية الطريق، إلا أن الأمور لم تسير معه وفقا لما كان يرغب وتدهورت النتائج حتي رحيله عن الفريق بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي 3/0 في دوري ابطا افريقيا الموسم الماضي.