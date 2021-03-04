شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتحدى الإصابات والانتقادات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، أيام غير سعيدة بعدما تعرضه لكدمة قوية خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغادر حسين الشحات التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لكدمة قوية فى القدم رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة فى أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويعد حسين الشحات من اللاعبين الذين ضحوا بالكثير من أجل ارتداء قميص النادى الأهلى، وهو ما جعله معشوقا للجماهير الحمراء، التي تقدر ما فعله حسين الشحات بعدما تنازل عن التألق والأموال مع فريق العين الإماراتى والذي كان يعد نجمه الأول بالنسبة للجماهير العيناوية.

وتنازل حسين الشحات عن مستحقاته المتبقية مع العين الإماراتى ليساعد على إتمام الصفقة والانتقال إلى النادى الأهلى، ولكنه حتى الآن لم يستعد مستواه المعهود مع النادى الأهلى، وهو ما يعرضه للانتقادات من الجماهير الحمراء التي تعقد عليه الآمال في أن يكون نجمها الأهلى.

وذكرت بعض التقارير أن اللاعب يفكر في الرحيل عن الأهلى بعدما تلقى العديد من العروض الخليجية والإماراتية، إلا أن الشحات رفض هذه العروض قائلا: إزاى أترك الأهلى وأنا ضحيت بالأموال من أجل التيشرت الأحمر.