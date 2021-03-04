شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم المحلى لرفع الأثقال 17 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال عن تحديد يوم 17 مايو القادم موعدا لإنطلاق بطولات الموسم المحلى عقب عيد الفطر المبارك وذلك ببطولة الجمهورية تحت 15و17 سنة ، فى ظل صعوبة إنطلاق البطولات فى الوقت الحالى وحتى شهر رمضان.

وأشار محجوب فى تصريحات صحفية، إلى أن دور اللجنة الحالى عودة عجلة الحياة لرياضة رفع الأثقال ولم شمل أسرة اللعبة وفتح خط للتصالح وتقارب وجهات نظر مع الجبهات المعارضة من أجل رياضة رفع الأثقال المصرية.

وأكد محجوب على أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا وعدم وجود مجلس لإدارة الإتحاد، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر فى عملها حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف ومتابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الإتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات.

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقًا إن محجوب تجميده الفترة الماضية جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرئته.