شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يذاكر بيراميدز من بوابة المصري قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال على مراجعة مباريات بيراميدز الماضية في الدوري العام، وأخرها مباراة بيراميدز والمصري التى انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم السبت المقبل، والتى يستضيفها بتروسبورت.

وحذر علاء عبد العال لاعبي أسوان من خطورة عدد من العناصر في فريق بيراميدز، وأبرزها رمضان صبحي ومحمود وادي والذي نجح في إحراز هدف الفوز لفريقه في شباك المصري بالمباراة الماضية.

ويواصل فريق أسوان تدريباته داخل معسكره المقام بالقاهرة، استعداداً لمباراة الجولة المقبلة أمام بيراميدز، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى استعادة الثقة والنتائج الجيدة بعد الخسارة الأخيرة من البنك الأهلي.

وخاض فريق البدلاء بأسوان مباراة ودية يوم الأثنين الماضي مع نظيره كوكاكولا، شهدت تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم لمباراة بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة الخسارة من البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، وبدأ أبناء الجنوب الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز والتى من المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

وشدد عبد العال على ضرورة استعادة روح الانتصارات وغلق صفحة الهزيمة والاستفادة من الأخطاء التى حدثت فيها، من أجل التركيز على المباراة المقبلة.

كما طالب الجهاز الفني لأسوان لاعبي الفريق، بضرورة بذل أقصى طاقة ممكنة أمام بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير.

وتراجع أسوان إلى المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.