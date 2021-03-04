شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح تحقيقا فى أزمة شيكابالا ويستغل رحلة تونس لتجديد عقد ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك والذي خاض تجربة احتراف منذ عدة مواسم في الدوري البرتغالي من خلال بوابة سبورتنج لشبونة، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": معنى مطالبة لشبونة بمستحقاته أنه لم يحصل عليها حتى الآن، وشيكابالا كانت تخصم منه مبالغ ضخمة جداً بسبب هذا الأمر وسنجري تحقيقاً في هذا الأمر لإظهار الحقيقة للرأي العام، لأن مستحقات لشبونة وصلت 800 ألف دولار.

وعن تجديد تعاقد فرحاني ساسي قال عصام سالم: قد نستثمر تواجد البعثة في تونس لفتح ملف فرجاني ساسي مع وكيله مهند عون، وسنصل مع ساسي إلى حلول ترضي الطرفين، وبنود التعاقد مع جالاتا سراي بخصوص مصطفى محمد منطقية لأن كرة القدم لا تضمن أي شئ، ورغبة مصطفى محمد هي من ستحسم وجهته في المرحلة المقبلة.

واصل المتحدث الرسمي للزمالك: من حق اللاعب المطالبة بحقوقه ولكن واجب عليه مراعاة ظروف النادي، وهذا هو الاحتراف عليك أن تقدم الأداء المناسب وفي نفس الوقت تطالب بحقوقك، وهناك وعود بدفع المستحقات وتوجد انفراجه قريبة، والزمالك له فضل كبير على لاعبين كثر بالتشكيل الحالي، أنت أحد أفراد الأسرة وتعرضت لمأزق مالي فلا يمكن التمرد عليها، إذا تحججت بالمستحقات وأضعت بطولات على النادي ستضيع عليك أيضاً والكل سيدفع ثمنه.

أضاف سالم: نعمل على أكثر من ملف، ما حدث في وادي دجلة كان محبط لكل ما له علاقة بالزمالك، لأن مشاهد ضياع الدوري الماضي عادت في تلك المباراة، ولكن هذه أفضل انطلاقة للفريق في الفترة الأخيرة وحتى الآن أنت متصدر ولا نعلم ماذا سيفعل الأهلي في مؤجلاته، وكل الأجهزة تحركت لإعادة الفريق على الطريق الصحيح، وعقدت اجتماعات سواء من باتشيكو المدير الفني أو أشرف قاسم المشرف على الفريق.

وعن منافسات دوري أبطال أفريقيا قال المتحدث الرسمي للزمالك: مجموعة الزمالك من أصعب المجموعات في البطولة لأنها تضم 3 فرق عربية على أعلى مستوى ولديها شعبية، ومباراة الترجي ستفرق كثيراً في مشوارنا بالبطولة، هذه المرة الحراس الثلاثة سافروا مع الفريق وليس حارسان فقط والعلاقة بينهم جيدة ومصلحة النادي فوق كل اعتبار.

واختتم: الفريق في الموسم الماضي لم يحصد لا دوري ولا كأس ولا أفريقيا ويجب مصالحة الجماهير، وضيق الوقت فرض علينا ضم التونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون رغم أننا كنا نعلم أنه لن يشارك في أفريقيا.