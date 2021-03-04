شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز سالم لقيادة الهجوم أمام المحلة بعد التعافى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للمقاولون العرب، برنامجاً خاصاً لإعداد محمد سالم مهاجم الفريق، لقيادة هجوم ذئاب الجبل في لقاءهم المرتقب مع غزل المحلة، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 14 مارس ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون إلى استغلال فترة التوقف قبل لقاء المحلة والتى تقدر بحوالي 10 أيام، في معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال انطلاقته بالدوري، والتى أثرت بشكل واضح على النتائج وأدت إلى تراجع المقاولون بجدول الدوري.

ويعاني المقاولون في الجانب الهجومي بعد رحيل سيف الدين الجزيري هداف الفريق إلى الزمالك في يناير الماضي، حيث يسعى الجهاز الفني لذئاب الجبل إلى سرعة تجهيز البديل في ذلك المركز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

وتعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وقال عماد النحاس مدرب المقاولون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان يجب ترجمة الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف، وكنا نلعب أمام فريق محترم بحجم المقاصة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري".

تابع النحاس "عدم ثبات التشكيل بسبب الظروف الصعبة التي مررنا بها وعانينا من الإصابات، وكان لدينا مشكلة في مركز رأس الحربة بعد رحيل سيف الجزيري للزمالك وبعد الشعور بجاهزية هيثم الجويني بدأنا الدفع به وكذلك نحاول تجهيز ايدو موسيس، مشيرا إلى أن الفريق يعمل بهدوء وهو ما ظهر في المباراتين الأخيرتين عن كل المباريات وتكون بداية في الفترة القادمة.