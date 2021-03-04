شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: خايف ليفربول يغلسوا علينا بسبب صلاح.. والرابيد تيست راجع تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن تخوفه من وجود أزمة في انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكر مارس الجاري استعداداً للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم، وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": خايف ليفربول يغلسوا علينا في موضوع محمد صلاح لأن بعدما أصيب بكورونا في مصر الموضوع أصبح صعباً، وصلاح لم يشارك حتى اللحظة مع المنتخب في التصفيات الأفريقية، مرة للإصابة ومرة بسبب كورونا.

أضاف شوبير متحدثاً عن أزمة مسحات كورونا قبل مباريات الدوري العام والتى أعلن اتحاد الكرة إلغاءها: موضوع أزمة المسحات اتلم والرابيد تيست سيعود مرة أخرى.

وعن التحقيق في أزمة منتخب الشباب بعد حرمانه من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بسبب إصابات كورونا، قال شوبير: الانضباط سمعت عبد الستار صبري ومحمد رزيقه وطبيب الفريق والكلام كله شبه بعضه "كنا بنصلي لكن في تباعد والكورونا جتلنا قدر" الموضوع طول وأصبح بايخ والبطولة خلصت أتمنى أن يتخذ الاتحاد قرار.

واستمعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إلي أقوال الجهاز الفني والطبي لمنتخب 2001 والذي تم توجيه الشكر له بعد الخروج من تصفيات شمال أفريقيا، حيث تواجد أحمد فاروق وعبد الستار صبري مدربي الفريق و محمد رزيقه مدرب الحراس.

ومن المقرر أن يحضر ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب إلي اتحاد الكرة للاستماع الي أقواله، وانسحاب منتخب الشباب من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.